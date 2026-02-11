Paura sul volo Wizz Air Londra-Tel Aviv | bambino chiama una rete wi-fi terrorista interviene l’aviazione israeliana

Un volo Wizz Air da Londra a Tel Aviv si trasforma in un incubo quando un bambino chiama “terrorista” una rete Wi-Fi a bordo. L’equipaggio si accorge subito del suo commento e dà l’allarme. In breve, l’aviazione israeliana invia i caccia per controllare la situazione, creando tensione e paura tra i passeggeri. Alla fine si scopre che si trattava di un malinteso, ma l’episodio ha causato un’onda di preoccupazione e confusione.

Bambino chiama "terrorista" una rete wi-fi e scatena il panico in alta quota. Equipaggio dà l'allarme e l'aviazione israeliana invia i caccia Il più classico degli scherzi finiti male. Anzi malissimo. Il Messaggero riporta un episodio accaduto a bordo del volo Wizz Air W9540, partito da Londra e diretto a Tel Aviv, che ha quasi fatto scattare un allarme di sicurezza internazionale. Tutto è partito dal nome di una rete wi-fi presente sul telefono di un passeggero dell'aereo che, come riportato da Bild, aveva il nome della parola araba corrispondente a "terrorista". Raggiunta la quota di crociera, un altro passeggero, intento a connettere il suo smartphone alla rete di bordo per usufruire della connessione ad Internet, si è trovato davanti l'hotspot con il nome in arabo.

