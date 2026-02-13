Piano regionale politiche sociali 2026-2028 | tavolo istituzionale per la provincia di Brindisi

Il Piano regionale per le politiche sociali 2026-2028 ha preso il via con un incontro tra gli amministratori della provincia di Brindisi, riuniti ieri pomeriggio nella sala “Gino Strada” di palazzo Granafei Nervegna. La convocazione è stata motivata dalla necessità di coordinare le strategie future e di definire insieme le priorità da affrontare nei prossimi anni. Durante la riunione, i rappresentanti comunali hanno discusso le risorse disponibili e le iniziative concrete da mettere in campo per migliorare i servizi sociali sul territorio, in vista di un piano che punta a rispondere alle esigenze crescenti delle comunità locali.

Appuntamento a palazzo Granafei Nervegna per stabilire le linee di intervento: ha presenziato l’assessore regionale al Welfare e allo Sport, Cristian Casilli È emersa la necessità di una condivisione reale perché il Piano sia attuato: “Abbiano presentato le nostre intenzioni in virtù delle quali, il Piano di zona passerà solo se condiviso da tutti i Comuni e da tutti gli ambiti e la Regione si è impegnata a intercettare nuove risorse – ha osservato Saponaro -. Lavoreremo per migliorare alcuni servizi e attivarne altri, ma una questione è emersa e preoccupa più di altre: l’integrazione scolastica e si è stati unanimi, Enti locali e Regione, nella sollecitazione al governo centrale, perché intervenga con fondi propri, cosa che fino ad ora non c’è stata”.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Questa mattina a Bari, nella Fiera del Levante, sono iniziati gli incontri per definire il VI Piano Regionale delle Politiche Sociali 2026-2028.

La Provincia di Chieti avvia un tavolo istituzionale dedicato alla tutela e valorizzazione delle case di terra cruda in Abruzzo, promuovendo la conservazione di un patrimonio storico e culturale.

