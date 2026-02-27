Bilancio Regione Campania 2026-2028 soldi per politiche sociali e cultura nonostante i debiti da pagare
Il bilancio della Regione Campania per il triennio 2026-2028 ammonta a 38,5 miliardi di euro, con una spesa molto concentrata sulla sanità, che rappresenta il 70% del totale. Nonostante i debiti da saldare, sono stati già inviati al Consiglio regionale gli atti necessari per l’approvazione, garantendo tempi rapidi. La ripartizione delle risorse prevede fondi anche per politiche sociali e cultura.
Campania, la Regione approva bilancio di previsione: 38,5 miliardi per il 2026. Il 70% dei fondi alla sanitàLa Regione Campania approva il bilancio di previsione: 38,5 miliardi per 2026. Il documento di Bilancio di previsione 2026-2028, appena approvato dalla Giunta è stato presentato oggi dal presidente de ... lostrillone.tv
La Giunta ha approvato il Bilancio di previsione 2026/2028Questo pomeriggio il presidente Roberto Fico ha presentato alla stampa il documento di Bilancio di previsione 2026-2028, appena approvato dalla Giunta regionale. Si tratta di una manovra complessa, ... regione.campania.it
