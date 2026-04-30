Welfare e futuro | il modello Cremona guida il tour di ANAP

Nella sede di Confartigianato Imprese a Cremona, ANAP Lombardia ha convocato i rappresentanti territoriali per un incontro dedicato alle politiche di welfare e alle prospettive future del settore. L’evento ha visto la partecipazione di vari vertici regionali e si è concentrato sulle iniziative e sui modelli adottati per migliorare il sistema di assistenza agli anziani e alle persone fragili. La discussione si è focalizzata sui progetti in corso e sulle strategie da attuare a livello locale.

? Cosa sapere ANAP Lombardia riunisce i vertici territoriali presso la sede di Confartigianato Imprese Cremona.. Il modello locale integra welfare e cultura per presentare il piano d'azione 2026.. La sede di Confartigianato Imprese Cremona ha ospitato nei giorni scorsi la Giunta Itinerante di ANAP Lombardia, riunendo i vertici dei gruppi territoriali dell’Associazione Nazionale Anziani Pensionati per un confronto diretto sulle strategie sociali della regione. L’incontro, che si inserisce in un tour regionale volto a scambiare buone pratiche tra i diversi territori, ha la partecipazione dei presidenti e vicepresidenti delle varie zone della Lombardia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Welfare e futuro: il modello Cremona guida il tour di ANAP Notizie correlate Scuola e Welfare, prosegue nell’Alta val di Taro il tour della RegioneDalla scuola dell’infanzia di Bedonia - che garantisce servizi 0-6 anni aperti dodici mesi l’anno, con orario esteso dalle 7. ARD Raccanello vola nella Top 15: il modello vincente tra welfare e greenARD Raccanello entra nella Top 15 dei Best Workplaces™ 2026 in Italia, posizionandosi tra le migliori realtà per la fascia di aziende con un organico... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il welfare aziendale conquista giovani e pmi; Al Festival del Lavoro focus su pensioni e welfare integrativo; Crédit Agricole: 2026 mondo welfare e fringe benefit si riparte… facendo attenzione; Enasarco, De Luise: puntare su welfare e formazione, vogliamo diventare la casa degli autonomi. VIDEOINTERVISTA. La sfida della povertà relazionale in un welfare dal futuro incertoUn seminario per riflettere sulle sfide contemporanee dei sistemi di welfare e le sue implicazioni sociali, a partire dal primo numero della nostra rivista Nessi. secondowelfare.it Wellhub e Moneyfarm: il welfare deve occuparsi anche di ansia finanziariaWellhub, la piattaforma di benessere aziendale che connette i dipendenti a una rete globale di palestre, centri fitness e App per il benessere, ha parlato di benessere finanziario nel webinar ... ilmessaggero.it All’indomani dell’approvazione del Decreto Lavoro “Primo Maggio”, l’incontro di oggi 29 aprile al Salone Ducale di Aosta su “Contrattazione, bilateralità, welfare. Il ruolo degli enti bilaterali come leva di azione e crescita” ha permesso di approfondire alcune qu - facebook.com facebook Meno armi, più welfare e stipendi da aumentare: l’opposizione in campo x.com