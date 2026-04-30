Welfare e futuro | il modello Cremona guida il tour di ANAP

Da ameve.eu 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sede di Confartigianato Imprese a Cremona, ANAP Lombardia ha convocato i rappresentanti territoriali per un incontro dedicato alle politiche di welfare e alle prospettive future del settore. L’evento ha visto la partecipazione di vari vertici regionali e si è concentrato sulle iniziative e sui modelli adottati per migliorare il sistema di assistenza agli anziani e alle persone fragili. La discussione si è focalizzata sui progetti in corso e sulle strategie da attuare a livello locale.

? Cosa sapere ANAP Lombardia riunisce i vertici territoriali presso la sede di Confartigianato Imprese Cremona.. Il modello locale integra welfare e cultura per presentare il piano d'azione 2026.. La sede di Confartigianato Imprese Cremona ha ospitato nei giorni scorsi la Giunta Itinerante di ANAP Lombardia, riunendo i vertici dei gruppi territoriali dell’Associazione Nazionale Anziani Pensionati per un confronto diretto sulle strategie sociali della regione. L’incontro, che si inserisce in un tour regionale volto a scambiare buone pratiche tra i diversi territori, ha la partecipazione dei presidenti e vicepresidenti delle varie zone della Lombardia.🔗 Leggi su Ameve.eu

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