ARD Raccanello vola nella Top 15 | il modello vincente tra welfare e green

L’azienda ARD Raccanello ha raggiunto la posizione tra le prime 15 nel ranking dei Best Workplaces™ 2026 in Italia, inserendosi nella categoria delle imprese con un organico tra 50 e 149 dipendenti. La notizia è stata comunicata ufficialmente e riguarda il settore del welfare e delle iniziative green adottate dall’azienda, che si distingue nel panorama nazionale per il suo modello di gestione.

ARD Raccanello entra nella Top 15 dei Best Workplaces™ 2026 in Italia, posizionandosi tra le migliori realtà per la fascia di aziende con un organico compreso tra 50 e 149 collaboratori. Il riconoscimento arriva per il produttore di sistemi vernicianti destinati all’edilizia professionale, che consolida così il proprio percorso dopo aver ottenuto la certificazione Great Place to Work® per il terzo anno consecutivo. Il valore della cultura aziendale secondo l’amministratore delegato. Raggiungere i primi quindici posti nella classifica dei migliori luoghi di lavoro non rappresenta soltanto un successo per l’ufficio risorse umane. Per Gorza, l’amministratore delegato di ARD Raccanello, questo traguardo conferma l’efficacia di una visione imprenditoriale che mette al centro il rispetto e l’inclusione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - ARD Raccanello vola nella Top 15: il modello vincente tra welfare e green Leggi anche: Da scommessa a modello di welfare aziendale: l’asilo nido di Ivs Group compie 15 anni Il tour della cultura regionale fa scalo a Fucecchio. Manetti: “Un modello vincente tra storia e innovazione”FUCECCHIO – Il viaggio itinerante della Regione Toscana alla scoperta dei tesori locali ha fatto tappa nell’Empolese Valdelsa.