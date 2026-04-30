Disney+ ha annunciato che Welcome to Wrexham, la docuserie di FX premiata agli Emmy, con Rob Mac e Ryan Reynolds, è stata rinnovata per tre stagioni, fino all’ottava che debutterà in streaming nel 2029. La notizia arriva in vista del lancio della quinta stagione della serie, previsto per venerdì 15 maggio in esclusiva su Disney+ in Italia, con i primi due episodi degli otto di cui è composta. Un nuovo episodio debutterà poi in streaming ogni settimana. Tutte le stagioni precedenti sono ora disponibili in streaming su Disney+. “ Quando abbiamo lanciato Welcome to Wrexham, non avremmo mai immaginato l’impatto che avrebbe avuto sul club e sulla città, dando vita a una delle docuserie di maggior successo e più amate”, ha dichiarato Nick Grad, President, FX Entertainment.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Welcome to Wrexham: la docuserie Disney+ è stata rinnovata per altre tre stagioni!

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