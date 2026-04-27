Il club di Wrexham ha annunciato il rinnovo di contratto che lo lega alla lega per le prossime tre stagioni. L’accordo rappresenta un record nel settore e segna un passo importante per la squadra. Il progetto, portato avanti dagli attori Ryan Reynolds e Rob McElhenney, continua a ottenere risultati concreti. La notizia arriva mentre il club si prepara ad affrontare nuove sfide nel campionato britannico.

Il “miracolo gallese” firmato da Ryan Reynolds e Rob McElhenney non ha intenzione di fermarsi. Disney+ ha ufficializzato una notizia quasi senza precedenti nel mondo delle docuserie: Welcome to Wrexham è stata rinnovata per altre tre stagioni contemporaneamente, garantendo la narrazione delle gesta dei Red Dragons fino all’ottavo capitolo, previsto per il 2029. Questo annuncio arriva proprio mentre cresce l’attesa per il debutto della quinta stagione, fissato per il prossimo 15 maggio in esclusiva su Disney+ in Italia. La nuova stagione si preannuncia come la più emozionante di sempre. Dopo l’incredibile scalata che ha portato il Wrexham AFC a conquistare tre promozioni consecutive — un’impresa mai vista prima nella storia della English Football League — le telecamere seguiranno il club nella sua caccia alla Premier League.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Sogno Premier League: “Welcome to Wrexham” fa la storia con un rinnovo record per tre stagioni

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