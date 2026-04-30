Fiera antiquaria Porta Sant’Andrea apre il museo del quartiere

Arezzo ha visto l’apertura del Museo di Porta Sant’Andrea durante le domeniche della Fiera Antiquaria. L’iniziativa si svolge in collaborazione con la Fondazione Arezzo InTour, che ha inserito questa apertura tra gli eventi collegati alla fiera. La visita al museo, situato nel quartiere, è stata prevista come parte delle attività collaterali della manifestazione. La presenza del museo si inserisce nel calendario delle giornate dedicate alla mostra di antichità.

Arezzo, 30 aprile 2026 – Continua l’apertura nelle domeniche della Fiera Antiquaria di Arezzo del Museo di Porta Sant’Andrea (MuSA) in collaborazione con la Fondazione Arezzo InTour che ha inserito l’apertura del MuSA tra gli eventi collaterali della Fiera stessa. La prossima apertura del Museo e della Sala delle Vittorie è in calendario questa domenica 3 maggio, con orario al mattino dalle 10 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 15 alle 18. I visitatori potranno accedere dalla corte del Museo in via Garibaldi 15, l’ingresso è gratuito. Nell’occasione i quartieristi biancoverdi potranno rinnovare la tessera 2026 o iscriversi per la prima volta....🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiera antiquaria, Porta Sant’Andrea apre il museo del quartiere Notizie correlate Porta Sant’Andrea, Giacomo Capacci è il nuovo presidente del comitato giovanileArezzo, 2 marzo 2026 – Giacomo Capacci è il nuovo presidente del Comitato Giovanile di Porta Sant’Andrea. Nuovo appuntamento con i “Calici di Storia” a porta Sant’AndreaArezzo, 4 marzo 2026 – Nuovo appuntamento con i “Calici di Storia” a porta Sant’Andrea, evento che vede la collaborazione con la Società Storica... Tutti gli aggiornamenti Fiera antiquaria, Porta Sant’Andrea apre il museo del quartiereDomenica 3 maggio, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, la terza data delle aperture gratuite del MuSA per far conoscere la storia della Giostra e del Quartiere. Aperto anche il tesseramento 2026. lanazione.it Fiera Antiquaria, Porta Sant’Andrea apre le porte del museo del quartiereArezzo, 3 dicembre 2025 – Fiera antiquaria, Porta Sant’Andrea apre le porte del museo del quartiere. Domenica 7 dicembre il MuSA continua le aperture gratuite per far conoscere la storia della Giostra ... lanazione.it