Giacomo Capacci è stato nominato presidente del Comitato Giovanile di Porta Sant’Andrea. La nomina è stata ufficializzata in data 2 marzo 2026 ad Arezzo. Nessuna altra informazione aggiuntiva è stata comunicata riguardo alla nomina o ai compiti assegnati.

Arezzo, 2 marzo 2026 – Giacomo Capacci è il nuovo presidente del Comitato Giovanile di Porta Sant’Andrea. Ad accompagnarlo nel mandato 2026 due vicepresidenti: la presidente uscente Arianna Stocchi e il giovanissimo Gabriele Fei, già addetto alle scuderie. La nomina è arrivata a seguito delle elezioni che si sono svolte sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo nella sala d’armi “Enzo Piccoletti”, dal cui esito sono stati decretati anche gli altri dieci membri del Comitato, che hanno poi distribuito internamente le cariche nella riunione d’insediamento convocata subito dopo lo spoglio: segretario e addetto alla comunicazione è stata nominata... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Porta Sant’Andrea, Giacomo Capacci è il nuovo presidente del comitato giovanile

Lutto al quartiere di Porta Sant’Andrea, ieri è venuto a mancare Andrea CiniArezzo, 23 dicembre 2025 – Lutto al quartiere di Porta Sant’Andrea, iIeri è venuto a mancare, all’età di 87 anni, il quartierista Andrea Cini, più...

Leggi anche: Porta Sant’Andrea: approvato l’operato del Consiglio nell’Assemblea dei soci

Una raccolta di contenuti su Porta Sant Andrea.

Temi più discussi: Porta Sant’Andrea, un fine settimana all’insegna degli eventi; A spasso sulle Mura in walkcast: un tour narrato in cinque lingue; Genova si riprende le sue torri: riaprono Grimaldina e Porta Soprana. Obiettivo rendere visitabile Torre Embriaci; Andrea Pennacchi porta il XVI secolo in scena: tra fede, potere e superstizione.

Porta Crucifera, Porta Sant'Andrea, Porta Santo Spirito, Porta del Foro, così l’ordine in piazzaARezzo, 1 settembre 2025 – Si è svolta domenica 31 agosto, davanti al palazzo Comunale di Arezzo la Cerimonia di Estrazione delle Carriere e Giuramento dei Capitani valida per la 148esima edizione ... lanazione.it

Porta Sant'Andrea vince la prova generale dedicata a Edo GoriIl quartiere di Porta Sant'Andrea vince la Prova Generale della 147esima Giostra del Saracino dedicata a Edo Gori. E' Porta Crucifera ad aprire la piazza con Gianmatteo Marmorini che colpisce il 4. lanazione.it

"“Il VIVA MARIA: fatti, antefatti e conseguenze” Giovedì 5 marzo dalle ore 19,30 (la conferenza ci sarà alle ore 21,15) nella sala d'Armi "Enzo Piccoletti" presso il Quartiere di Porta Sant'Andrea, in via delle Gagliarde ad Arezzo. L'evento fa parte di “Calici di Stori - facebook.com facebook

Alzando lo sguardo… Bellissimo rilievo di Sant’Andrea sopra la porta dell’Oratorio di Sant’Andrea dei Pescivendoli… accanto alla Chiesa di Sant’Angelo in Pescheria. #Ghetto ebraico #Roma x.com