Weekend al Museo | le aperture straordinarie nel salernitano fra 1 e 3 maggio

Durante il ponte del Primo Maggio, alcuni dei principali musei statali della provincia di Salerno saranno aperti con orari straordinari. Le aperture sono previste tra il 1° e il 3 maggio, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire le collezioni e le esposizioni presenti nei vari siti culturali della zona. Le modalità di accesso e i dettagli sugli orari sono disponibili sui siti ufficiali delle istituzioni coinvolte.

Il ponte del Primo Maggio porta con sé un'occasione concreta per visitare i principali siti statali della provincia di Salerno. Il Ministero della Cultura ha confermato infatti l'apertura per venerdì 1° maggio 2026, Festa del Lavoro, con i consueti orari e tariffe di ingresso; domenica 3 maggio.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Giornate internazionali delle Case Museo: le aperture straordinarie a Roma e nel LazioSabato 18 e domenica 19 aprile tornano le Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri. Ciliegi in fiore illuminati nel buio, aperture straordinarie alla Reggia di Venaria: lo spettacolo fra le “nuvole rosa”Alla Reggia di Venaria si potranno trascorrere indimenticabili momenti immersi fra le ‘nuvole rosa’ non solo alla luce del giorno, ma anche al... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La cultura è libertà: scopri musei e mostre aperti nel weekend del 25 aprile; Kid Pass Days, il weekend al museo con i bambini: 100 siti e 150 attività da scoprire da Nord a Sud; Weekend del 1°maggio a Ravenna; Cosa fare a Bologna per il ponte del 1 Maggio 2026. Le mostre del weekend, da Francesca Woodman a Marinella SenatoreDalle sperimentazioni di Francesca Woodman alla ricerca di Marinella Senatore, fino agli scatti di Halsman e all'omaggio di Pistoletto a San Francesco: sono le mostre del weekend del primo maggio. VOL ... ansa.it Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa, le iniziative per i weekend primaveriliCon l'arrivo dei ponti primaverili e delle festività del 25 aprile e del 1° maggio, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa propone un calendario di iniziative che prende avvio venerdì 24 aprile c ... lostrillone.tv Guida al weekend lungo del 1°maggio: i 10 eventi da non perdere https://cityne.ws/xjDAA - facebook.com facebook Mondiali, Zampolli (Inviato Speciale Usa): "Che percentuale c'è per la partecipazione dell'Italia ai Mondiali Penso più del 50%. Incontrerò Infantino a Miami per il Gran Premio di Formula 1 nel weekend. Non dovrebbe esserci un Mondiale senza Italia, la decis x.com