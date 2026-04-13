Giornate internazionali delle Case Museo | le aperture straordinarie a Roma e nel Lazio

Nel fine settimana del 18 e 19 aprile si terranno le Giornate Internazionali delle Case Museo, con aperture straordinarie in diverse location di Roma e del Lazio. L’evento prevede l’apertura di case appartenute a personalità di rilievo, offrendo al pubblico l’opportunità di visitare questi spazi. Le giornate mirano a valorizzare il patrimonio storico e culturale legato a queste abitazioni, che resteranno accessibili gratuitamente o a prezzo ridotto durante il fine settimana.

Sabato 18 e domenica 19 aprile tornano le Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri. Sono cinque le realtà del Lazio che prendono parte all'iniziativa che coinvolge le case museo di tutto il mondo.In totale sono oltre 400 le realtà che hanno aderito a.🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Giornate Fai di primavera: tutte le aperture straordinarie a Viterbo e nel Lazio Villa De Lollis: apertura speciale per le “Giornate internazionali delle case museo”Nel fine settimana del 18 e 19 aprile si terrà la seconda edizione della “Giornate internazionali delle case museo”: per l’occasione si potrà entrare...