Ciliegi in fiore illuminati nel buio aperture straordinarie alla Reggia di Venaria | lo spettacolo fra le nuvole rosa

La Reggia di Venaria apre le sue porte anche di sera, offrendo uno spettacolo unico tra i ciliegi in fiore illuminati nel buio. Le visite straordinarie permettono ai visitatori di godersi le “nuvole rosa” non solo di giorno, ma anche al tramonto e sotto le luci artificiali. Un’occasione per vivere un’atmosfera magica e diversa dal solito, camminando tra i fiori che si tingono di rosa e di luce.

Alla Reggia di Venaria si potranno trascorrere indimenticabili momenti immersi fra le ‘nuvole rosa’ non solo alla luce del giorno, ma anche al tramonto e di sera. Con la ‘Primavera alla Reggia’, i giardini della Venaria Reale torneranno a presentare una vera e propria esplosione di colori e profumi con l’avvio delle fioriture dei ciliegi, dei peri e dei meli: uno spettacolo da non perdere per gli amanti della natura e della bellezza. Considerata la notevole affluenza di pubblico prevista, gli ingressi all'evento saranno limitati e la prenotazione sarà obbligatoria.- Ingresso diurno dalle 7.🔗 Leggi su Torinotoday.it

