Questa sera alle 21.15 si terrà al teatro un concerto dedicato a Miles Davis, in occasione del centenario della sua nascita. L’evento è stato organizzato per celebrare il celebre musicista jazz e si svolgerà nel contesto di una grande notte dedicata al jazz. Il concerto si svolgerà nel teatro locale, dove verranno eseguite composizioni che rendono omaggio alla sua influenza musicale.

Un concerto in omaggio a Miles Davis a cent’anni dalla nascita. Stasera alle 21.15, il teatro Petrarca ospiterà “We want Miles!” dove la Jotc Open Orchestra di Arezzo salirà sul palco per festeggiare la Giornata Mondiale del Jazz 2026 e per celebrare una delle maggiori icone jazzistiche del ‘900 insieme a un ospite di spessore internazionale: il trombettista Alex Sipiagin. La serata, prodotta dall’associazione Jazz On The Corner e da Officine della Cultura con il sostegno della Fondazione Guido d’Arezzo e il contributo di Tca, ripercorrerà alcune delle più celebri pagine della carriera di Miles Davis tra arrangiamenti originali e riletture contemporanee di un repertorio ricco e variegato che ha rivoluzionato il linguaggio della musica moderna.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Febbre Miles Davis. Grande notte jazz stasera al Petrarca

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