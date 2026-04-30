Walter Novellino | A Napoli una notte mi chiamò Ferlaino | vai a recuperare Matuzalem in discoteca

In un'intervista rilasciata a Fanpage.it, l'ex allenatore di calcio ha condiviso alcuni ricordi legati alla sua carriera, in particolare durante il periodo al Napoli. Ha ricordato come al suo arrivo lo stadio ospitasse circa 400 spettatori, mentre alla fine del campionato la presenza si era più che raddoppiata, raggiungendo i 80mila. Tra i vari aneddoti, ha anche menzionato una notte in cui ricevette una chiamata da un dirigente per recuperare un giocatore in discoteca.

Walter Novellino si è raccontato in una lunga intervista a Fanpage.it. L'ex allenatore, oggi al Perugia come consulente, ha parlato delle sue esperienze da tecnico, soprattutto al Napoli: "Arrivai che allo stadio erano in 400, a fine campionato venivano in 80mila".🔗 Leggi su Fanpage.it

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