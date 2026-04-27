Costacurta | Mia madre ebbe un problema Berlusconi mi chiamò il giorno dopo | Verrà un aereo per Zurigo

Billy Costacurta ha ricordato un episodio in cui Silvio Berlusconi intervenne personalmente quando sua madre si trovò in difficoltà di salute. Costacurta ha raccontato che il giorno dopo un problema familiare, Berlusconi lo chiamò e gli comunicò che sarebbe stato inviato un aereo per Zurigo. In quella occasione, l’ex presidente del club gli assicurò che, grazie alla loro appartenenza al Milan, non avrebbe dovuto preoccuparsi di nulla.