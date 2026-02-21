Sinner ha sorpreso Mensik dopo la sconfitta a Doha | Vai tu per primo Bellissimo gesto a tarda notte

Dopo la sconfitta a Doha, Jannik Sinner sorprende Mensik con un gesto di grande sportività durante la conferenza stampa. Invece di parlare per primo, invita l’avversario a presentarsi prima, dimostrando rispetto e sensibilità. L’episodio si è verificato a tarda notte, lasciando un'impressione positiva tra i tifosi. Questa azione dimostra come il campione italiano si impegni anche fuori dal campo a mantenere un atteggiamento corretto e rispettoso verso gli avversari.

Il gesto da campione di Sinner dopo il ko con Mensik a Doha: fa passare avanti l'avversario in conferenza per farlo riposare. L'abbraccio e il siparietto con i tifosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Sinner sorpreso dall’ottimo Mensik: Jannik fuori ai quarti di finale a DohaJannik Sinner ha perso contro Jakub Mensik nei quarti di finale a Doha, a causa di una prestazione molto solida del giovane ceco. LIVE Sinner-Mensik, ATP Doha 2026 in DIRETTA: Alcaraz perde il primo set con Khachanov! Dopo tocca all’azzurroIl match tra Sinner e Mensik a Doha 2026 si svolge sotto i riflettori, dopo che Alcaraz ha perso il primo set contro Khachanov. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tennis: Sinner sconfitto a sorpresa, Mensik vola in semifinale a Doha; Atp Doha, Sinner eliminato a sorpresa: Mensik vince al terzo set e vola in semifinale; Sinner sorpreso dall’ottimo Mensik: Jannik fuori ai quarti di finale a Doha; Sinner eliminato (a sorpresa) dal torneo di Doha, ecco come ha perso contro Mensik: gli highlights. Atp Doha, Sinner cede contro Mensik nei quarti di finaleAlcaraz vince in rimonta contro Khachanov e domani sfida Rublev. msn.com Upset di Mensik: Sinner eliminato ai quarti del Qatar Open 2026Jakub Mensik batte Jannik Sinner 7-6, 2-6, 6-3 ai quarti del Qatar Open 2026 e accede alla semifinale contro Arthur Fils ... notizie.it ATP Doha, Alcaraz: “Sorpreso dalla sconfitta di Sinner, ma conosco il livello dei giocatori” x.com Ultime Notizie Jannik Sinner Ha Sorpreso Il Mondo Dello Sport Impegnandosi Ad Aiutare I Bambini Svantaggiati Ad Accedere All’istruzione E Allo Sport. Ha Dichiarato: “questa È Una Vittoria Che Vale Più Di Qualsiasi Trofeo O Medaglia”. Questo Gesto Gen - facebook.com facebook