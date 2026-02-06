In arrivo da Cipro passaporto spagnolo | fermato col documento contraffatto

Un uomo proveniente da Cipro con un passaporto spagnolo è stato fermato all’aeroporto di Venezia. Gli agenti, che controllano i documenti dei passeggeri extra Schengen, hanno subito notato alcune incongruenze. Il passaporto sembrava contraffatto e ora si indaga per capire come abbia ottenuto un documento così falso.

Straniero, proveniente da Cipro e con passaporto spagnolo: qualcosa non tornava agli agenti specializzati nel controllo documentale internazionale dei passeggeri extra Schengen, in forze alla polizia di frontiera dell'aeroporto di Venezia. Il viaggiatore, appena sbarcato, della città lagunare non ha visto nulla, se non forse dall'alto, perché appena giunto ai box dei controlli dei passaporti, è stato bloccato, una volta accertato dalla polizia che il documento esibito era contraffatto, e poi trasferito in cella a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il controllo dei passeggeri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale è particolarmente accurato in questo periodo di giochi olimpici e paralimpici Milano Cortina 2026.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Approfondimenti su Cipro Spagna

Alle 21, il prologo della Dakar 2025 è stato interrotto da un problema tecnico, rallentando le operazioni di partenza.

Un uomo di 35 anni di origine iraniana è stato arrestato all’aeroporto Catullo di Verona mentre tentava di partire per Londra con un passaporto portoghese contraffatto.

Ultime notizie su Cipro Spagna

