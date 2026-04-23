Un uomo di 30 anni di origini straniere si è recato presso l’ufficio postale mostrando una carta d’identità falsa. La documentazione presentata era così mal fatta da non risultare neanche abbastanza valida per avviare un procedimento penale. Dopo aver valutato la situazione, il giudice ha deciso di archiviare il caso, ritenendo che il documento contraffatto fosse inservibile.

Ha esibito un documento falso così dozzinale da non essere degno nemmeno di un processo: è stato archiviato dal giudice il caso del cittadino 30enne di origini straniere che si è presentato allo sportello delle Poste con una carta d’identità contraffatta. L’uomo, che aveva intenzione di aprire un conto corrente, ha presentato il proprio documento allo sportellista delle Poste al quale ne è stata palese fin da subito la contraffazione. Oltre al materiale di bassa qualità con cui era stata prodotta la plastica del tesserino, l’elemento che ha tolto ogni dubbio è stata l’indicazione di un comune altoatesino come ente che aveva rilasciato il documento.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Presenta una carta d’identità falsa alle Poste: archiviato il caso perché era fatta troppo male

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