Oggi, il pivot lituano di Vuelle si sottoporrà a nuovi esami clinici per monitorare il recupero dallo stiramento all’adduttore subito durante la partita di Rieti il 13 aprile scorso. La società ha comunicato che i controlli sono programmati per questa giornata, senza indicare ancora una possibile data di ritorno in campo. La situazione clinica del giocatore resta al centro delle attenzioni nelle prossime ore.

Oggi è una giornata cruciale per Miniotas e dunque anche per la Vuelle: il pivot lituano si sottoporrà a nuovi esami clinici per verificare come procede il recupero dallo stiramento all’adduttore del quale è rimasto vittima nella partita di Rieti, il 13 aprile scorso. Mentre i suoi compagni sono tornati ad allenarsi dopo due giorni di riposo, compresi Maretto e De Laurentiis rientrati a Livorno domenica scorsa e sembra che l’umore della truppa di Leka sia comunque buono nonostante la promozione diretta persa sul filo di lana. Ci sono ancora dieci giorni a disposizione per ricaricare le batterie e saranno molto preziosi sia sotto il profilo fisico che psicologico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, oggi nuovi controlli per Miniotas

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