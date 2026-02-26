Vuelle | settimana relax tranne per Miniotas

Uno di quelli che ha tirato maggiormente la carretta nel corso di questo campionato, e cioè Miniotas, il. riposino se lo è fatto in aereo perché ha raggiunto la Lituania per aggregarsi alla nazionale del suo Paese per le qualificazioni ai mondiali del prossimo anno. Farà rientro a Pesaro mercoledì della prossima settimana. Per tutto il resto della squadra un lungo relax. Perché si torna in campo l’8 di marzo quando gli uomini di Leka affronteranno Cremona in casa. E per l’occasione anche se non si è davanti ad una partita di cartello, la società ha deciso di aprire come domenica con Rimini il secondo anello. Altra gara, comunque, rispetto a quella di domenica contro i romagnoli "perché secondo me – dice Pierluigi Marzorati in tribuna ad osservare – la formazione di Leka è scesa in campo tesa e con la paura di vincere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

