Vuelle ha ancora il suo protagonista. Miniotas si aggiudica il titolo di miglior straniero di gennaio, portando a casa un riconoscimento che conferma il suo ruolo chiave in squadra. Dopo i premi a Leka come coach e a Bucarelli come miglior performance, il lituano ha dimostrato ancora una volta quanto sia importante per il team con medie eccellenti in tutti i settori.

Vuelle acchiappatutto. Dopo il premio a Spiro Leka come coach del mese e la miglior performance di Lorenzo Bucarelli nella 25ª giornata, ecco il riconoscimento a Regimantas Miniotas come miglior straniero di gennaio in cui ha tenuto medie eccellenti nelle tre voci più importanti: 15.8 punti, 12.2 rimbalzi e 3.2 assist. Il lituano ha stravinto il duello con Pierre Brooks (Ruvo di Puglia), Billy Garrett (Cremona) e D’Angelo Harrison (Bergamo) con il 37% delle preferenze da parte dei fans di tutta Italia, anche se è naturale che la maggior parte dei voti sia arrivata da Pesaro, che lo ama alla follia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle acchiappatutto in un gennaio super: "Re" Miniotas è l’mvp straniero del mese

Approfondimenti su Vuelle Basket

La Gumina si aggiudica il premio di MVP del mese di gennaio nel girone A di Serie C.

I tifosi della Juventus hanno scelto Weston McKennie come il miglior giocatore del mese di gennaio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Vuelle Basket

La Vuelle è di nuovo in solitaria: con Cento vittoria numero 12 dopo un primo tempo difficilePESARO Dopo un primo tempo difficile e sotto di 8 (45-53) lunghezze al 26’ minuto, la Vuelle si ritrova su entrambi i lati del campo e con un parziale di 35 a 13 ribalta la gara in suo favore ... corriereadriatico.it

Vuelle, un mezzogiorno di fuoco. Duello in diretta tivù con ScafatiE’ una partita chiave nel cammino della Vuelle quella che si gioca oggi in diretta su Rai Sport contro Scafati, il classico mezzogiorno di fuoco (palla a due alle 12.30) in cui farsi trovare con le ... ilrestodelcarlino.it