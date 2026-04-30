"Non voglio trarre conclusioni affrettate né speculare su cosa potrei fare. Potrei ritirarmi. Potrei non gareggiare mai più e andrebbe benissimo, ma al momento non sono emotivamente pronta a prendere una decisione del genere". Lindsey Vonn si sta ancora riprendendo fisicamente ed emotivamente dalla spaventosa caduta alle Olimpiadi invernali. Per ora, le decisioni difficili sul futuro possono aspettare. La campioness americana ha subito otto interventi chirurgici dopo la complessa frattura alla gamba sinistra - che ha rischiato di portare all'amputazione - subita durante la gara di discesa libera femminile lo scorso 8 febbraio. Ne servirà almeno un altro per riparare la rottura del legamento crociato anteriore dello stesso ginocchio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vonn: "Futuro? Non so ancora cosa farò. Dopo 8 operazioni sono in modalità sopravvivenza"

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