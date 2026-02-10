Lindsey Vonn racconta cosa è successo | Il crociato non c'entra Ci vorranno diverse operazioni

Lindsey Vonn rompe il silenzio e racconta cosa è successo durante la discesa alle Olimpiadi di Milano Cortina. La campionessa americana spiega che il crociato non c’entra e che ci vorranno diverse operazioni per recuperare. Vonn invita a non aver paura di osare, anche dopo un incidente così grave.

Lindsey Vonn parla per la prima volta dopo il grave incidente nella discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina: "Abbiate il coraggio di osare in grande. La vita è troppo breve per non rischiare su voi stessi. Perché l'unico vero fallimento nella vita è non provarci".🔗 Leggi su Fanpage.it

Lindsey Vonn ha sorpreso tutti annunciando che parteciperà ai Giochi di Milano-Cortina nonostante abbia un crociato rotto.

Lindsey Vonn si è fatta male durante la discesa a Cortina.

