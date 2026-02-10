Lindsey Vonn racconta cosa è successo | Il crociato non c'entra Ci vorranno diverse operazioni

Da fanpage.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lindsey Vonn rompe il silenzio e racconta cosa è successo durante la discesa alle Olimpiadi di Milano Cortina. La campionessa americana spiega che il crociato non c’entra e che ci vorranno diverse operazioni per recuperare. Vonn invita a non aver paura di osare, anche dopo un incidente così grave.

Lindsey Vonn parla per la prima volta dopo il grave incidente nella discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina: "Abbiate il coraggio di osare in grande. La vita è troppo breve per non rischiare su voi stessi. Perché l'unico vero fallimento nella vita è non provarci".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Lindsey Vonn

Lindsey Vonn può sciare col crociato rotto? L’esperto: “Come andare in autostrada con la ruota sgonfia”

Lindsey Vonn ha sorpreso tutti annunciando che parteciperà ai Giochi di Milano-Cortina nonostante abbia un crociato rotto.

Lindsey Vonn, caduta choc a Milano Cortina: il crociato rotto, il ritorno in pista per l'ultima gara della carriera, l'infortunio. Cosa è successo

Lindsey Vonn si è fatta male durante la discesa a Cortina.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Lindsey Vonn

Argomenti discussi: Lindsey Vonn, chi è la campionessa che ha rivoluzionato lo sci: dall'infortunio ?all'amore glam; Lindsey Vonn, crociato rotto: cosa comporta l’infortunio (e perché può ancora gareggiare); Milano Cortina, brutta caduta per Vonn nella libera: cosa è successo; Dramma Vonn, un urlo nel silenzio: la sfida estrema finisce in lacrime.

lindsey vonn racconta cosaLa premura di Lindsey Vonn distrutta dal dolore sull’elicottero che la porta via: VinciL'allenatore di Lindsey Vonn ha raccontato alla sua compagna di squadra Breezy Johnson cosa diceva la campionessa americana sull'elicottero che la stava ... fanpage.it

lindsey vonn racconta cosaLindsey Vonn, la caduta a Cortina nel silenzio assordante è un dramma umano e sportivo che deve insegnarci che a volte fermarsi non significa fallireLindsey Vonn e la terribile caduta nella discesa libera femminile alle Olimpiadi Invernali 2026 hanno trasformato un dramma sportivo in una lezione collettiva ... vogue.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.