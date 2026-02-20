Milano Cortina Vonn mostra la gamba dopo le operazioni | Dolore difficile da gestire

L'ex sciatrice Lindsey Vonn ha condiviso un primo aggiornamento sulla sua operazione alla gamba, che ha subito dopo un incidente durante un allenamento. La campionessa ha spiegato di aver trascorso più di sei ore in sala operatoria e ha descritto il dolore come molto intenso e difficile da controllare. Vonn ha mostrato la gamba ancora fasciata in un video pubblicato sui social, lasciando intuire le difficoltà della riabilitazione.

(Adnkronos) – "Solo un breve aggiornamento. il mio ultimo intervento è andato bene. Ci sono volute poco più di 6 ore. Mi sto riprendendo dall'operazione, ma il dolore è difficile da gestire. Sto facendo lenti progressi, ma spero di poter uscire presto dall'ospedale. Grazie a tutti per il supporto". Lindsey Vonn ha aggiornato così i.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Milano Cortina 2026, come sta Lindsey Vonn dopo la caduta: operata alla gamba sinistraLindsey Vonn si è sottoposta a un intervento alla gamba sinistra dopo la brutta caduta di ieri a Cortina. Milano Cortina, Vonn operata dopo la brutta caduta in pista: si è fratturata una gambaLindsey Vonn si è fatta male durante la discesa a Cortina. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milano Cortina 2026. Fuoriclasse in gara, star online: le Olimpiadi sui social; Vonn aggiorna sulle sue condizioni: Altre due operazioni, ma mi sento amata; Lindsey Vonn mostra la gamba con le fratture dopo il terzo intervento: Faccio progressi; Milano Cortina, Vonn lascia l'ospedale di Treviso e torna negli Usa. Lindsey Vonn choc: mostra la gamba piena di viti dopo sei operazioniL'americana è rientrata a casa per continuare le cure dopo una settimana passata all'ospedale di Treviso: i dettagli ... corrieredellosport.it Milano Cortina: un altro intervento per Vonn, 'sei ore e tante viti, ce la farò'Lindsey Vonn continua ad aggiornare quotidianamente i suoi tanti tifosi, in apprensione dopo la terribile caduta a Cortina in avvio dei Giochi invernali e che l'8 febbraio le ha causato fratture ... ansa.it Milano Cortina 2026, staffetta 5000m uomini: bronzo azzurro. Short track donne: Fontana e Sighel in finale #Olympics2026 #MilanoCortinaOlympics2026 Segui le gare su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/milano-cortina-gare-20-febbraio-da - facebook.com facebook MILANO CORTINA | Domani l'ultima gara di Wierer: 'Sarà una giornata emozionante'. Tecnico biathlon: 'E' stata tra i primi a portare in alto l'Italia'. #ANSA x.com