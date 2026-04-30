Vomero Arenella ancora tensioni nel parlamentino | Caos e intervento della Polizia locale

Nuove tensioni si sono verificate nella riunione della Municipalità Vomero Arenella, dove si sono verificati momenti di caos e l’intervento della Polizia locale. La situazione non è nuova e aveva già suscitato preoccupazioni in precedenza. La discussione si è protratta con alcuni partecipanti che hanno contestato le decisioni prese, portando alla necessità di un intervento esterno per ristabilire l’ordine. La riunione si è conclusa con un intervento delle forze dell’ordine.

Tempo di lettura: 2 minuti Nuove tensioni in aula alla Municipalità Vomero Arenella, come già segnalato in passato. A denunciare “una seduta ancora tesa” è Rino Nasti, capogruppo di Europa Verde. Stando alla ricostruzione, “a un consigliere ( di maggioranza, ndr ) è stato negato il diritto di intervento ai sensi del Regolamento, dando luogo a un acceso confronto in Aula”. La situazione è “poi degenerata quando la Presidente ha lasciato l’Aula per richiedere l’intervento della Polizia Locale, sostenendo di sentirsi minacciata”. Nasti parla di “ una versione contestata, secondo cui sarebbe stato invece il consigliere escluso dal dibattito a subire un atteggiamento intimidatorio”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vomero Arenella, ancora tensioni nel parlamentino: “Caos e intervento della Polizia locale” Notizie correlate San Pietro, Centro per anziani conteso: tensioni e intervento della Polizia localeSAN PIETRO VERNOTICO - Clima teso al centro polivalente per anziani di San Pietro Vernotico, dove due associazioni da mesi si contendono l’utilizzo... Napoli, controlli della Polizia nei quartieri Vomero e Arenella: identificate 31 personeComune di Baronissi: “Inaugurato l’Ambulatorio Virtuale di Comunità, visite specialistiche in telemedicina direttamente sul territorio” Sanità,...