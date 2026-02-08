Napoli controlli della Polizia nei quartieri Vomero e Arenella | identificate 31 persone
La Polizia ha effettuato controlli nel quartiere Vomero e Arenella. Durante l’operazione, sono state identificate 31 persone. Gli agenti hanno controllato attività commerciali, veicoli e hanno elevato alcune sanzioni al Codice della Strada. Il servizio si è concentrato sulla prevenzione e sulla sicurezza nei quartieri collinari di Napoli.
Servizio straordinario nel cuore della Napoli collinare: verificate attività commerciali, veicoli e sanzioni al Codice della Strada. La Polizia di Stato ha intensificato i controlli nei quartieri Arenella e Vomero, con un servizio straordinario di monitoraggio del territorio effettuato il 6 febbraio. L’obiettivo: garantire sicurezza, contrastare illegalità diffuse e aumentare la presenza delle forze dell’ordine nelle aree della Napoli collinare. Identificate 31 persone e controllate 6 attività commerciali. Gli agenti del Commissariato Arenella, affiancati dal personale della Polizia Locale, hanno identificato 31 persone, tra cui 7 già note alle forze dell’ordine, e ispezionato 6 attività commerciali situate nei due quartieri. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
