San Pietro Centro per anziani conteso | tensioni e intervento della Polizia locale

A San Pietro Vernotico, il centro polivalente per anziani è al centro di un contenzioso tra due associazioni che da mesi si contendono l’uso della struttura comunale. La situazione ha portato a momenti di tensione e all’intervento della Polizia locale per tentare di riportare la calma. La disputa riguarda l’assegnazione dell’immobile pubblico, utilizzato per attività dedicate agli anziani.

SAN PIETRO VERNOTICO - Clima teso al centro polivalente per anziani di San Pietro Vernotico, dove due associazioni da mesi si contendono l’utilizzo della sede di proprietà comunale. La disputa, che va avanti da tempo, è esplosa nuovamente nel pomeriggio di sabato 7 marzo, rendendo necessario anche l’intervento della Polizia locale, oltre che di sindaca e amministratori di maggioranza e opposizione. Da una parte c’è l’associazione “Centro polivalente anziani Solidarietà” guidata da Anna Fedele, che rivendica il diritto a gestire la struttura sostenendo di averne usufruito per 31 anni, che conta circa 80 iscritti. Dall’altra il gruppo “Fronte Solidale”, presieduto da Felice Rizzo e composto anche da ex soci dell’associazione storica, con circa 140 iscritti, che chiede di poter utilizzare la sede comunale con gli stessi diritti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

