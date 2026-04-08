Recentemente, alcuni voli sono stati cancellati a causa della carenza di carburante, una situazione causata dal conflitto in Medio Oriente. Questa situazione sta portando a interruzioni nei programmi di volo e a disagi per i passeggeri. Le compagnie aeree stanno affrontando queste problematiche e i passeggeri coinvolti hanno diritto a determinate forme di assistenza e risarcimento, secondo le normative vigenti.

La crisi del carburante dovuta al conflitto scoppiato in Medio Oriente rischia di fermare molti aerei, cosa che non mancherà di provocare disagi. Sono tante le compagnie aeree che hanno già annunciato modifiche ai propri voli e la preoccupazione è che col passare delle settimane le cose possano ulteriormente peggiorare. Si parla ormai apertamente di razionamento del carburante: un dato di fatto che porterà sicuramente conseguenze. Cosa fare, in concreto, se alcuni voli venissero davvero cancellati? Intervistato da Open, Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori (Unc), ha cercato di spiegare la situazione e di fornire qualche prezioso consiglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Volo cancellato perché manca il carburante? Ecco che cosa fare e quali sono i diritti dei passeggeri

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