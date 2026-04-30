Volley Reggina | il sogno della Serie A2 sfida il destino al PalaCalafiore

Il 1 maggio al PalaCalafiore di Reggio Calabria si gioca una partita decisiva tra Domotek Volley e Acqui Terme. La squadra di casa ha bisogno di vincere per ottenere la promozione in Serie A2, un risultato che potrebbe cambiare il suo percorso nel campionato. La sfida si presenta come un momento importante per entrambe le formazioni, con l’obiettivo di conquistare un posto nel torneo superiore.

? Cosa sapere Domotek Volley sfida l'Acqui Terme al PalaCalafiore di Reggio Calabria il 1 maggio.. La vittoria garantisce alla squadra amaranto l'accesso alla Serie A2.. Venerdì 1 maggio alle ore 20, il PalaCalafiore di Reggio Calabria ospiterà la sfida decisiva tra la Domotek Volley e l’Acqui Terme per un posto in Serie A2, in una serata che promette di trasformare il palazzetto in un teatro di emozioni indimenticabili. Mentre ci si prepara a scendere in campo, l’aria che si respira tra le strade della città non è solo quella tipica del primo maggio, ma è carica di una tensione sportiva che coinvolge l’intero movimento locale. La partita non è solo uno scontro atletico, ma rappresenta il culmine di un percorso iniziato quando i grandi numeri erano solo un miraggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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