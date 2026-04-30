Dopo sette anni di sospensione, i voli tra gli Stati Uniti e il Venezuela sono ripresi, con American Airlines che ha ripristinato il collegamento tra Miami e Caracas. La riapertura avviene in seguito alla cattura del presidente venezuelano e all'operazione denominata Absolute Resolve, avvenuta il 3 gennaio. Questa decisione segna il ritorno di un collegamento aereo tra i due paesi, sospeso dal 2019.

? Cosa sapere American Airlines riapre i voli Miami-Caracas dopo la sospensione del 2019.. Il collegamento segue la cattura di Maduro e l'operazione Absolute Resolve del 3 gennaio.. Un volo American Airlines ha collegato oggi Miami a Caracas, segnando la ripresa dei voli diretti tra Stati Uniti e Venezuela dopo un’interruzione durata sette anni. Il ritorno del collegamento aereo avviene in un momento di trasformazione politica, dopo l’operazione militare denominata Absolute Resolve avvenuta il 3 gennaio, che ha portato alla cattura di Maduro e ha aperto una nuova fase di dialogo guidata dalla presidente ad interim, Rodríguez. Sapori di casa tra le nuvole per celebrare il nuovo legame.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Voli USA-Venezuela: riparte la rotta Miami-Caracas dopo 7 anni

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