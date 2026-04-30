A marzo, il traffico aereo mondiale è aumentato del 2,1 per cento, ma il Medio Oriente ha registrato una diminuzione del 61 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'aumento dei prezzi del carburante e le tensioni geopolitiche hanno ridotto l'offerta di posti disponibili a livello globale. Questi fattori hanno influito sulla crescita del settore aereo in diverse regioni del mondo.

? Cosa sapere Il traffico aereo globale cresce del 2,1% a marzo con calo del 61% in Medio Oriente.. L'aumento dei costi del carburante e le tensioni geopolitiche limitano l'offerta di posti globali.. Il traffico aereo globale ha registrato una crescita contenuta del 2,1% nel mese di marzo rispetto all’anno precedente, frenato drasticamente dal calo dei voli nella regione mediorientale che ha subito una contrazione del 61% nelle rotte internazionali. I dati più recenti forniti dalla Iata delineano un quadro di forte contrasto per il settore dei trasporti su rotaia d’aria: se da un lato la domanda complessiva, misurata attraverso i passeggeri-chilometri (Rpk), ha mostrato un incremento del 2,1% rispetto al periodo marzo 2025, dall’altro le turbolenze geopolitiche in Medio Oriente hanno agito come un potente freno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Voli globali in affanno: il Medio Oriente frena la crescita del traffico

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