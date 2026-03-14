Firenze si colloca come seconda provincia in Italia per export verso il Medio Oriente, ma l’attuale conflitto nella regione sta rallentando le vendite all’estero. La notizia arriva da dati ufficiali relativi ai flussi commerciali e mostra come le tensioni geopolitiche abbiano già avuto un impatto sui mercati locali. La situazione genera preoccupazioni tra gli operatori economici e modifica le prospettive di crescita.

Firenze, 14 marzo 2026 – La guerra in Medio Oriente rischia di avere effetti diretti anche sull’economia fiorentina. Non solo per l’impatto globale sui mercati energetici e sulle materie prime, ma anche per il forte legame commerciale che il territorio ha costruito negli ultimi anni con quell’area del mondo. Provincia di Firenze seconda in Italia per valore dell'export verso il Medio Oriente. Secondo i dati elaborati dall’Ufficio studi di Confartigianato, la provincia di Firenze è infatti la seconda in Italia per valore dell’export verso il Medio Oriente dopo Milano. Nel 2025 le esportazioni verso i Paesi dell’area hanno raggiunto 2,1 miliardi di euro, con una crescita che sfiora il 37% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze seconda provincia in Italia per export in Medio Oriente, ma la guerra frena la crescita

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