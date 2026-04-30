Volano calcinacci in strada

Nel pomeriggio di oggi, in via Roma ad Aversa, si è verificato il distacco di calcinacci da un edificio. Alcune porzioni di muro sono cadute sulla strada sottostante, creando un pericolo per i passanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per mettere in sicurezza l’area e valutare i danni. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente.

. E'quanto accaduto in via Roma dove si è verificato il distacco di porzioni murarie da un edificio in via Roma ad Aversa.Fortunatamente non si sono registrati feriti o danni. L'area è stata transennata dagli agenti della polizia municipale. Presente sul posto il.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Boato nella notte: crolla un muro, calcinacci in strada Strada chiusa per crollo calcinacci da voltino: fino a quando?Via Diciotto Fanciulli, a Pegli, è stata chiusa lo scorso 3 marzo: a chiedere informazioni sul futuro della viabilità in zona è Filippo Bruzzone... Contenuti di approfondimento Sinnai, calcinacci in strada: una casa perde pezziIntervento dei vigili urbani a Sinnai per la caduta di calcinacci da una casa del paese. Il pericolo è stato subito segnalato ai vigili urbani che hanno transennato l'area mettendola in sicurezza. All ... unionesarda.it Firenze, si stacca un pezzo di intonaco della stazione. Calcinacci in strada, paura a Santa Maria NovellaFirenze, 28 dicembre 2025 – Paura intorno all’ora di pranzo alla stazione Santa Maria Novella di Firenze, dove un pezzo di intonaco si è staccato dal solaio esterno della stazione. Una grossa quantità ... lanazione.it