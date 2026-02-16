Boato nella notte | crolla un muro calcinacci in strada

Un forte boato ha sconvolto la notte a Marcianise, quando un muro si è improvvisamente sgretolato, facendo cadere calcinacci sulla strada. La caduta ha creato un pericolo immediato per le auto e i passanti che si trovavano nelle vicinanze di via Sant'Anna. Gli abitanti del quartiere si sono svegliati spaventati, alcuni hanno visto i detriti sparsi ovunque e hanno chiamato i soccorsi.

Paura in via Sant'Anna. Il cedimento probabilmente causato dalle abbondanti piogge e dalla scarsa manutenzione. E i cittadini sono esasperati dai numerosi cantieri aperti in città Un rumore improvviso nella notte e tanta paura. E' quanto capitato a chi si trovava nei pressi di via Sant'Anna a Marcianise. Un muro è crollato, con i calcinacci che si sono riversati in strada. Solo per un caso fortuito non si sono registrati feriti visto che la traversa di via Raffaele Musone, una delle principali strade della città, è spesso utilizzata per parcheggiare da chi abita in zona. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza.