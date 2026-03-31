Gattuso ha già lasciato capire cosa succederà nella Nazionale in caso di disfatta in Bosnia-Italia

Gennaro Gattuso ha commentato la possibilità di assumersi le responsabilità in caso di esito negativo della nazionale italiana, senza entrare nei dettagli. Ha dichiarato che si occuperà delle conseguenze in seguito, senza fornire ulteriori commenti sul futuro della squadra o sugli eventuali cambiamenti. La sua risposta è arrivata dopo le recenti discussioni sulla qualificazione ai prossimi Mondiali.

Gattuso spiazza tutti e risponde in maniera secca alla domanda sul mancato raggiungimento dei Mondiali da parte dell'Italia: "Mi assumerò le mie responsabilità ma ne parliamo dopo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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