Malagò fiducioso | Incontro propositivo sotto tutti i punti di vista Ecco di cosa abbiamo parlato

Dopo l’incontro tra le organizzazioni sportive e i rappresentanti della FIGC, il presidente ha dichiarato di aver avuto un confronto positivo e costruttivo. Ha riferito che si sono affrontati vari temi legati alla gestione e alle prossime elezioni, senza entrare in dettagli specifici. Malagò ha espresso soddisfazione per il dialogo e si è detto fiducioso riguardo agli sviluppi futuri.

di Luca Fioretti Malagò, dopo l’incontro con Aic e Aiac per la corsa alla presidenza della FIGC, si dice soddisfatto e fiducioso. Le parole dell’ex presidente del CONI. Dopo le dimissioni di Gravina, la corsa per la presidenza della FIGC entra nel vivo. Nella giornata odierna, Giovanni Malagò e Giancarlo Abete hanno avuto un incontro con Assocalciatori e Assoallenatori, due organi importanti per il voto del 22 giugno. Al termine dell’incontro, Malagò ha definito l’incontro propositivo, spiegando di aver ascoltato esigenze e problematiche delle due associazioni e lasciando intendere che ulteriori riflessioni arriveranno nei prossimi giorni. Una tappa importante in una partita ancora apertissima.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Malagò fiducioso: «Incontro propositivo sotto tutti i punti di vista. Ecco di cosa abbiamo parlato» Notizie correlate Malagò dopo l’incontro con Aic e Aiac: «Spirito propositivo, ecco di che cosa abbiamo parlato»Muharemovic Inter, scatto decisivo: c’è il sì del bosniaco! Ma la clausola della Juve complica tutto: la situazione Calciomercato Roma, Gasperini... Udinese, Inler svela: «Abbiamo parlato con Zaniolo oggi, tutti volevamo che andasse in Nazionale. Ecco cosa gli abbiamo detto»Zaccardo ‘scopre’ due futuri talenti, uno ha un cognome molto familiare: «Potenzialmente possono diventare dei grandi calciatori» Manchester United,...