Juventus | Vlahovic verso il rinnovo biennale?

La Juventus sta per annunciare il rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic, che resterà in squadra fino al 30 giugno 2028. L’attaccante serbo, attualmente in scadenza nel 2025, ha raggiunto un accordo con il club per un prolungamento di due anni. La firma ufficiale è attesa nelle prossime settimane e segna un passo importante per la continuità dell’attacco bianconero.

La Juventus è a un passo dal blindare il suo centravanti di riferimento: Dusan Vlahovic sta per firmare il prolungamento del contratto, che lo legherà ai bianconeri fino al 30 giugno 2028. L’accordo, definito “sempre più vicino” nelle ultime ore del 25 marzo 2026, rappresenta un segnale importante di continuità L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Vlahovic verso il rinnovo biennale? Articoli correlati Juventus, Vlahovi? verso il rinnovo?Vlahovi? resta: l’idea è chiara, il centravanti ce l’hai già in casa Importanti novità dal fronte rinnovo di Dusan Vlahovi?: il giocatore ha aperto... Vlahovic verso il rinnovo con la Juventus: Milan tagliato fuori? C’è una forte sensazioneUn'operazione, quella per Vlahovic, mai realmente portata avanti dai rossoneri, al di là dei sondaggi del direttore sportivo Igli Tare con il suo... Il futuro di Vlahovic Rinnovo o addio alla Juventus Una selezione di notizie su Juventus Vlahovic verso il rinnovo... Temi più discussi: Juve, Vlahovic verso la convocazione con il Sassuolo; Juve, il rientro di Vlahovic può slittare ancora: il dubbio di Spalletti in vista del Sassuolo; Juventus, le ultime verso il Sassuolo: le condizioni di Thuram, Yildiz e Vlahovic; Juventus, fumata bianca all'orizzonte per il rinnovo di Vlahovic: incontro chiave nei prossimi giorni. Juventus, attacco in movimento: Vlahovic verso il rinnovo, sondaggio per LewandowskiJuventus, attacco in movimento: Vlahovic verso il rinnovo, sondaggio per Lewandowski. La Juventus lavora sull’attacco: rinnovo di Vlahovic, idea Lewandowski a parametro ... tuttojuve.com Juventus, il rientro di Dusan Vlahovic potrebbe slittare. Cosa è accaduto in allenamento e quando può tornare l’attaccante. Le ultime verso SassuoloJuventus, il rientro di Dusan Vlahovic potrebbe slittare. Cosa è accaduto in allenamento e quando può tornare l'attaccante. Le ultime verso Sassuolo ... calcionews24.com L'incontro tra Luciano Spalletti e un piccolo tifoso della Juventus è la cosa più tenera che vedrai oggi : Tiktok/ @alfredo.pio3 - facebook.com facebook #Milik: addio #Juventus e pazza idea per la #Lazio x.com