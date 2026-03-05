Vlahovic verso il rinnovo con la Juventus | ottimismo in crescita nonostante il Barcellona

Dopo settimane di trattative, si fa strada l’ipotesi di un rinnovo del contratto tra la Juventus e Vlahovic. Le parti sono al lavoro per definire i dettagli e sembra che l’accordo sia più vicino rispetto a qualche tempo fa, anche se il Barcellona rimane in corsa. I dirigenti bianconeri mostrano un atteggiamento positivo e si aspettano di arrivare a una soluzione nei prossimi giorni.

rinnovo vlahovic: l'orientamento rimane orientato a una permanenza in casa juventus, con l'ottimismo interno che cresce e una possibile riduzione delle pretese economiche del giocatore. Secondo le informazioni diffuse da Matteo Moretto sul canale di Fabrizio Romano, Dusan Vlahovic ha mostrato disponibilità a rivedere al ribasso le proprie richieste, facilitando il dialogo con la dirigenza. La juventus, impegnata in una politica di contenimento del monte ingaggi, considera questa apertura un passo decisivo verso il rinnovo. La situazione internazionale gioca a favore dei bianconeri: non emergono alternative solide sul fronte dell'attaccante serbo e, nell'ambito di un recente sondaggio, il Barcellona non ha fornito risposte concrete, spingendo il centravanti a valutare Torino come la soluzione più stabile per il proprio futuro.