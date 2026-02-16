Conferenza stampa Buruk pre Galatasaray Juve | Ci aspettiamo una gara dura Con Spalletti sta diventando una squadra imprevedibile Dobbiamo stare attenti a questi calciatori
Buruk ha parlato alla vigilia di Galatasaray-Juventus, spiegando che si aspetta una partita difficile e che la sua squadra sta diventando sempre più imprevedibile sotto la guida di Spalletti. La sua presenza in conferenza stampa ha attirato l’attenzione, perché ha messo in guardia i giocatori sulla qualità offensiva dei bianconeri, soprattutto sui calciatori chiave.
Conferenza stampa Buruk alla vigilia di Galatasaray Juve. Le dichiarazioni del tecnico dei turchi sulla partita di domani contro i bianconeri. Giornata di vigilia per il Galatasaray. Buruk, tecnico dei turchi, in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro la Juventus. PARTITA – « All’inizio della stagione, il nostro obiettivo era finire tra le prime otto e raggiungere gli ottavi di finale. Riuscirci attraverso i play-off è per noi un’opportunità importante. Sappiamo quanto sia forte il nostro avversario. Stanno attraversando un periodo difficile e sono stati un po’ sfortunati ultimamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Conferenza stampa Buruk pre Galatasaray Juve: «Ci aspettiamo una gara dura. Dobbiamo offrire una prestazione solida. Su Sane dico questo»
Buruk ha parlato oggi alla vigilia di Galatasaray-Juventus, spiegando che si aspetta una partita difficile perché i suoi avversari sono forti.
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Cremonese: «Mercato? Si sta con le orecchie dritte per occupare queste due caselle…Chiesa è di un’altra squadra ora»
In vista della partita tra Juventus e Cremonese, l'allenatore Spalletti ha commentato le questioni di mercato, sottolineando l'attenzione per le possibili novità.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Atalanta, a breve la conferenza stampa pre-Champions di mister Palladino19:40 – Domani si giocherà Atalanta-Chelsea di Champions League. Raffaele Palladino presenta così la gara valida per la sesta giornata della Coppa dei Campioni. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la ... m.tuttomercatoweb.com
Napoli, niente conferenza stampa pre-match per ConteNiente conferenza stampa pre partita per Antonio Conte. Il tecnico azzurro tornerà davanti ai microfoni solo al termine del match di sabato sera con l'Atalanta. Dopo qualche giorno trascorso lontano ... rainews.it
Di Marzio, Galatasaray - Juventus maçi öncesi Istanbul'da. x.com
Da Thuram alla difesa: tutti i dubbi verso Galatasaray-Juventus - facebook.com facebook