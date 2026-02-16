Buruk ha parlato alla vigilia di Galatasaray-Juventus, spiegando che si aspetta una partita difficile e che la sua squadra sta diventando sempre più imprevedibile sotto la guida di Spalletti. La sua presenza in conferenza stampa ha attirato l’attenzione, perché ha messo in guardia i giocatori sulla qualità offensiva dei bianconeri, soprattutto sui calciatori chiave.

Conferenza stampa Buruk alla vigilia di Galatasaray Juve. Le dichiarazioni del tecnico dei turchi sulla partita di domani contro i bianconeri. Giornata di vigilia per il Galatasaray. Buruk, tecnico dei turchi, in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro la Juventus. PARTITA – « All’inizio della stagione, il nostro obiettivo era finire tra le prime otto e raggiungere gli ottavi di finale. Riuscirci attraverso i play-off è per noi un’opportunità importante. Sappiamo quanto sia forte il nostro avversario. Stanno attraversando un periodo difficile e sono stati un po’ sfortunati ultimamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Buruk pre Galatasaray Juve: «Ci aspettiamo una gara dura. Con Spalletti sta diventando una squadra imprevedibile. Dobbiamo stare attenti a questi calciatori»

Buruk ha parlato oggi alla vigilia di Galatasaray-Juventus, spiegando che si aspetta una partita difficile perché i suoi avversari sono forti.

In vista della partita tra Juventus e Cremonese, l'allenatore Spalletti ha commentato le questioni di mercato, sottolineando l'attenzione per le possibili novità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.