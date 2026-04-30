vitruvio ora spunta il muro perimetrale

È stato rinvenuto un tratto del muro perimetrale della Basilica di Vitruvio, situato sul lato dell’ingresso lungo via Arco d’Augusto. Il ritrovamento riguarda una porzione della struttura antica, che ora si trova visibile in prossimità dell’ingresso. La scoperta è stata annunciata dalle autorità competenti, che stanno procedendo con le verifiche e gli eventuali interventi di messa in sicurezza.

Ritrovato parte del muro perimetrale della Basilica di Vitruvio, sul lato dell’ingresso (via Arco d’Augusto). E’ una delle ultime novità degli scavi archeologici in corso in piazza Costa. Un aggiornamento preciso su quanto emerso finora e su come si intende procedere è stato programmato da Soprintendenza e Comune per mercoledì 6 maggio. Un altro passo avanti lo ha compiuto martedì sera il consiglio comunale con l’approvazione all’unanimità della mozione su Fano Città di Vitruvio, patrimonio dell’Unesco. "E’ un atto forte e condiviso – è il commento del sindaco Luca Serfilippi – Fano ha scelto di trasformare la propria storia in una visione di futuro".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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