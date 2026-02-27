Vitruvio gli scavi stupiscono ancora | spunta un frammento in marmo cosa potrebbe essere? Le ipotesi

A Fano, durante gli scavi in piazza Costa, è stato rinvenuto un frammento di marmo bianco che ha attirato l’attenzione. La scoperta ha aperto diverse ipotesi su cosa possa essere stato originariamente. L’attenzione si concentra ora sui prossimi incontri tra le autorità locali e nazionali, che potrebbero chiarire il significato di questo reperto. La questione resta aperta fino a ulteriori sviluppi.

Fano, 27 febbraio 2026 - Mentre da piazza Costa emerge un piccolo frammento di marmo bianco, sarà decisivo per il futuro dell'area di scavo l'incontro tra il sindaco Luca Serfilippi, il presidente della Regione Francesco Acquaroli e il ministro della Cultura Alessandro Giuli, forse a metà marzo. In attesa di avviare, appena completata la gara d'appalto, la nuova campagna di scavi estensiva con i 300 mila euro messi a disposizione da Soprintendenza (150 mila) e Comune (altri 150 mila euro), nei giorni scorsi si è diffusa in città la notizia dell'individuazione, vicino alla colonna meglio conservata, di un pezzetto di marmo di 15 cm, forse parte di una pavimentazione.