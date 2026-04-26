Spunta l’idea ‘Giardini di Vitruvio’ | Dovranno essere di ispirazione romana

Un nuovo progetto denominato ‘Giardini di Vitruvio’ sta prendendo forma a Fano, con l’intento di creare un’area verde che riprenda lo stile dell’antica Roma. Il progetto prevede un giardino ispirato alla Basilica locale, con piante alte e possenti che ricordano le colonne classiche e un ingresso imponente e monumentale. La proposta si basa su dimensioni e elementi architettonici tipici dell’epoca romana.

Fano, 26 aprile 2026 – “Dovrà essere un giardino di ispirazione romana, costruito sulle dimensioni reali della Basilica di Fano, con querce fastigiate (piante maestose con sviluppo verticale ndr) a simulare le colonne e un ingresso monumentale”. Questo il cuore dei Giardini di Vitruvio, il progetto pensato dall’artista e maestro di effetti speciali, Andrea Giomaro, nel parco pubblico dell’aeroporto, a ridosso del cavalcavia previsto su via Papiria e presentato venerdì pomeriggio al tavolo tecnico sulla Culturale. Una fontana con una statua di Vitruvio. “ Al centro sarà collocata una fontana con una statua di Vitruvio, pensata anche come primo passo – spiega Giomaro – verso la costruzione di una nuova iconografia pubblica legata a questa figura, oggi centrale per l’identità storica della città.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spunta l’idea ‘Giardini di Vitruvio’: “Dovranno essere di ispirazione romana” Notizie correlate Vitruvio, gli scavi stupiscono ancora: spunta un frammento in marmo, cosa potrebbe essere? Le ipotesiFano, 27 febbraio 2026 - Mentre da piazza Costa emerge un piccolo frammento di marmo bianco, sarà decisivo per il futuro dell’area di scavo... Dimissioni Gravina, spunta la clamorosa idea: «Lui non molla la poltrona, ma serve una figura forte alla guida del calcio italiano». E spunta il nome di Marotta…di Redazione Inter News 24 Dimissioni Gravina, Conterio critica la mancata rassegna e invoca una figura forte come il Presidente dell’Inter: le sue...