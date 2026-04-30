Viticoltura | la nuova bussola per blindare i profitti in vigna

Durante Vinitaly, Condifesa TVB ha presentato uno studio che analizza i costi associati agli investimenti in agricoltura, con un focus particolare sulla viticoltura. La ricerca fornisce dati dettagliati sulle spese sostenute in vigna e sulle strategie adottate per proteggere i profitti. L’evento ha riunito operatori e professionisti del settore per discutere delle modalità di tutela economica in un mercato in evoluzione.

? Cosa sapere Condifesa TVB presenta a Vinitaly lo studio sui costi per gli investimenti in agricoltura.. Il documento supportato da Prosecco DOC guida la pianificazione economica dei viticoltori.. Durante l’appuntamento annuale di Vinitaly, nello spazio dedicato al Prosecco DOC Theatre, Condifesa TVB ha illustrato un nuovo strumento operativo destinato a supportare la pianificazione economica degli agricoltori e dei viticoltori attraverso lo Studio dei costi per gli investimenti in agricoltura. La presentazione del documento, resa possibile grazie al sostegno finanziario di Prosecco DOC, mira a fornire una bussola decisionale in un momento storico in cui le aziende agricole devono fare i conti con una gestione sempre più complessa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viticoltura: la nuova bussola per blindare i profitti in vigna Notizie correlate Al Castello di Uviglie la primavera inizia con una nuova vignaTra le colline del Monferrato, una giornata tra storia, degustazioni e la messa a dimora della prima vite segna l’inizio della stagione di esperienze... L'annuncio di Imprudente: "Per la viticoltura abruzzese nuova opportunità di promozione digitale con la piattaforma Agea"Un nuovo strumento a disposizione delle aziende vitivinicole abruzzesi per la promozione del proprio brand e dei propri prodotti.