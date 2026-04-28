L' annuncio di Imprudente | Per la viticoltura abruzzese nuova opportunità di promozione digitale con la piattaforma Agea
Un'azienda ha annunciato l'introduzione di una piattaforma digitale gestita da Agea, pensata per supportare le aziende vitivinicole abruzzesi nella promozione del loro marchio e dei loro prodotti. Questa iniziativa mira a offrire un nuovo strumento per migliorare la visibilità online del settore vitivinicolo locale. La piattaforma sarà disponibile per le aziende del territorio interessate a valorizzare le proprie produzioni attraverso canali digitali.
Un nuovo strumento a disposizione delle aziende vitivinicole abruzzesi per la promozione del proprio brand e dei propri prodotti. La Regione Abruzzo con il vicepresidente e assessore Emanuele Imprudente, ha presentato assieme ad Agea (Agenzia erogazioni in agricoltura) un innovativo prototipo di.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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