al castello di uviglie la primavera inizia con una nuova vigna

Al Castello di Uviglie si è svolta la messa a dimora della prima vite, segnando l’inizio della stagione primaverile. La giornata ha coinvolto operatori del settore e visitatori, che hanno partecipato a degustazioni e hanno potuto ammirare il paesaggio delle colline del Monferrato. La cerimonia ha rappresentato un momento di attesa e di tradizione, inserendosi nel calendario di eventi enogastronomici della zona.

Tra le colline del Monferrato, una giornata tra storia, degustazioni e la messa a dimora della prima vite segna l’inizio della stagione di esperienze enogastronomiche.. Il Castello di Uviglie, sulle colline del Monferrato di fronte al borgo di Rosignano Monferrato, apre le sue porte per celebrare l’arrivo della primavera con un pomeriggio dedicato alla scoperta della sua storia, del paesaggio e della tradizione vinicola che da secoli caratterizza questo luogo. Ad inaugurare la stagione degli eventi è stato un appuntamento organizzato da Metapic, agenzia di digital marketing, che ha coinvolto creator e ospiti in un’esperienza immersiva tra visite guidate al castello, passeggiate nel parco storico e degustazioni dei vini della tenuta. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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