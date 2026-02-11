Specola di Padova | storia scienza e panorami unici in visita guidata esclusiva nel 2026

Domenica 22 febbraio 2026, la Specola di Padova apre le sue porte per una visita guidata speciale. I visitatori potranno esplorare uno dei luoghi più noti della città, scoprendo la sua storia, la scienza e godendo di panorami unici. Un’occasione esclusiva per scoprire un pezzo importante di Padova, lontano dal solito giro turistico.

Domenica 22 febbraio 2026, la Specola di Padova aprirà le sue porte per una visita guidata speciale, offrendo ai visitatori un’immersione nella storia e nella scienza di uno dei luoghi più emblematici della città. L’evento, organizzato da Up and Down Viaggi, permetterà di scoprire i segreti di questa antica torre medievale, un tempo prigione e oggi prezioso osservatorio astronomico. La Specola, conosciuta in passato come Torlonga, custodisce secoli di storia patavina. Un tempo luogo di detenzione e torture, la sua funzione è radicalmente cambiata nel corso dei secoli. Solo nel Settecento, la struttura assunse il ruolo di osservatorio astronomico, diventando uno dei più importanti d’Europa.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Specola di Padova apre le sue porte ai visitatori domenica 22 febbraio.

