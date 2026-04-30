Visita a Montagnana | città murata e scrigno di tesori d' arte

Domenica 10 maggio 2026, ci siamo recati in una cittadina conosciuta per le sue mura medievali ancora intatte, che circondano il centro storico. La cinta muraria, ben conservata, si estende lungo le strade principali e conserva l’aspetto di alcuni secoli fa. La visita ha incluso le vie del borgo e alcuni edifici storici che testimoniano il passato medievale della città. La zona rappresenta un esempio di come le strutture antiche siano state preservate nel tempo.

Domenica 10 Maggio 2026. La nostra uscita fuori porta, alla scoperta del territorio circostante, ci porterà a visitare una cittadina che conserva al meglio la sua cinta muraria medievale, tanto da apparire ancora oggi maestosa e forte, come doveva essere nel Trecento. Una passeggiata di quasi 2.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Visita a Castelvetro di Modena, torri, palazzi e tesori d'arte per il 25 aprileTour guidato alla scoperta del suggestivo borgo di Castelvetro di Modena e Palazzo Rangoni: I tour partiranno da Piazza Roma, cuore pulsante del... Video. Uno scrigno di tesori nell'antica chiesa di San GiorgioNel suo nuovo minidoc il docente Dario Angelibusi va alla scoperta di un complesso ricco di storia e capolavori d’arte, situato nel cuore della... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Montagnana dall'alto: salita al Mastio di Ezzelino il 25 aprile 2026; Eleonora Montagnana violinista su due ruote. Da Busto a Trieste a bordo di una Vespa. Visita a Montagnana: città murata e scrigno di tesori d'arteDomenica 10 Maggio 2026. La nostra uscita fuori porta, alla scoperta del territorio circostante, ci porterà a visitare una cittadina che conserva al meglio la sua cinta muraria medievale, tanto da app ... padovaoggi.it Montagnana dall'alto: salita al Mastio di EzzelinoUn viaggio affascinante nel cuore medievale di Montagnana porta alla scoperta del Mastio di Ezzelino, la torre più antica e imponente del borgo fortificato, simbolo della sua storia e della sua identi ... padovaoggi.it Buongiorno a tutti Voi 2) parte della visita Biennale di mosaico contemporaneo Domus Orsoni Cannaregio 1045, Venezia 24.04.2026- 20.06.2026 da lunedìa venerdì/ from Monday to Friday orario/ time 10:00-17:00 Ingresso libero La storica fornace Orso - facebook.com facebook Cybersecurity, studenti in visita all’Acn. Frattasi: “La cybersicurezza deve diventare cultura condivisa” ift.tt/BRFPkTf x.com