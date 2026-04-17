Visita a Castelvetro di Modena torri palazzi e tesori d' arte per il 25 aprile

Il 25 aprile, a Castelvetro di Modena, saranno organizzati dei tour guidati che permetteranno di scoprire il borgo, le sue torri e i palazzi storici. I percorsi partiranno da Piazza Roma, nel centro del paese, e includeranno visite a Palazzo Rangoni e altri tesori d’arte. L’obiettivo è raccontare la storia del luogo, dal Neolitico ai tempi moderni, attraverso un itinerario coinvolgente e dettagliato.

Tour guidato alla scoperta del suggestivo borgo di Castelvetro di Modena e Palazzo Rangoni: I tour partiranno da Piazza Roma, cuore pulsante del paese, per narrare in maniera interessante e coinvolgente l'antica storia del borgo dal Neolitico all'epoca contemporanea. La pittoresca pavimentazione.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Simboli e segreti del Duomo di Modena, visita guidata alla scoperta di nuovi tesori all'interno e all'esterno del DuomoProposta una visita guidata all'insegna dei simboli e segreti del Duomo di Modena con visita alla Sacrestia. Modena “colora” il 25 Aprile, in programma un mese di celebrazioniUn programma diffuso, lungo un mese intero, che intreccia memoria, cultura e partecipazione civile per celebrare l’81° anniversario della Liberazione... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Al castello torna Feudalia, mostra mercato dedicata all'artigianato artistico e ai prodotti bio; Una nuova cabina per le fototessere a Castelvetro, aiuterà anche per la Carta d’identità elettronica; Peste suina, bracconaggio e ponte di Castelvetro: ecco le principali attività 2025 della Polizia provinciale; Addio a Umberto Grampassi, ideò la macchina per granite. Castelvetro nella guida di Lonely Planet: Una piazza da visitareLa ’Bibbia’ dei turisti ha consigliato anche diversi locali della zona. Anche il territorio di Castelvetro è entrato nella Bibbia dei turisti. La prestigiosa guida che la casa editrice australiana ... ilrestodelcarlino.it Castelvetro di Modena, Emilia-Romagna/ Finalista a Il Borgo dei Borghi 2024: storia romana e poesia. Vincerà?Castelvetro di Modena è il castrum romano situato in Provincia di Modena che corre per la finale de Il Borgo dei Borghi 2024. Atmosfere dell'antichità e sapori dell'Emilia-Romagna scaleranno la ... ilsussidiario.net Regione #emiliaromagna Castelvetro di Modena in provincia di Modena. #fblifestyle #lifestyle facebook