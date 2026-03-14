Video Uno scrigno di tesori nell' antica chiesa di San Giorgio

Un video mostra l’interno della chiesa di San Giorgio ad Annone Brianza, un edificio secolare che custodisce numerosi tesori artistici. La ripresa evidenzia dettagli degli affreschi, delle sculture e delle decorazioni che decorano l’edificio, offrendo uno sguardo approfondito sulle sue caratteristiche storiche e artistiche. La chiesa si presenta come un esempio di architettura religiosa con elementi originali e restaurati nel tempo.

Nel suo nuovo minidoc il docente Dario Angelibusi va alla scoperta di un complesso ricco di storia e capolavori d’arte, situato nel cuore della Brianza lecchese Un affascinante tour alla scoperta di un edificio secolare: la Chiesa di San Giorgio di Annone Brianza, un complesso ricco di storia e di autentici capolavori d’arte. Protagonista della nuova puntata dei minidoc curati dal docente e giornalista lecchese Dario Angelibusi è dunque il complesso religioso dedicato a San Giorgio, suggestivo oratorio che da sempre veglia sull’abitato di Annone. Le prime attestazioni dell’edificio risalgono all’XI secolo. In seguito, vari interventi, realizzati soprattutto nel XV secolo, hanno portato la chiesa ad assumere l’aspetto attuale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Articoli correlati Per le festività la Chiesa di San Giovanni svela il presepe e i suoi tesoriSAN VITO DEI NORMANNI - Dopo la suggestiva cerimonia della Natività la sera del 24 dicembre, a San Vito Dei Normanni proseguono gli appuntamenti... La Spezia scrigno di tesori. Dei borghi più belli della Liguria sette sono quiLa Spezia, 26 gennaio 2026 – La Liguria conta ben 29 borghi inseriti nel circuito dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia”, che...