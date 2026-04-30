Un uomo è stato accusato di aver compiuto violenza sessuale su cinque ragazzi di origine bengalese. La vicenda riguarda un episodio avvenuto in un luogo non specificato, in cui l'uomo avrebbe approfittato della condizione di vulnerabilità dei minori. La procura ha chiesto una pena di 12 anni di reclusione per l'imputato. Il processo si svolge davanti al tribunale competente.

Dodici anni e quattro mesi di reclusione. È questa la pena chiesta dal pubblico ministero Elettra Consoli per un cittadino bengalese di 39 anni, residente ad Agrigento, accusato di violenza sessuale aggravata e minacce nei confronti di cinque giovani connazionali. Il processo è in corso davanti al giudice per le udienze preliminari Michele Dubini, che ha rinviato al 22 maggio per l’arringa difensiva dell’avvocato Salvatore Pennica. La pena richiesta è ridotta per effetto del rito abbreviato scelto dalla difesa. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe approfittato della condizione di fragilità di cinque ragazzi bengalesi giunti in Italia senza familiari, conquistandone la fiducia offrendosi di aiutarli e ospitandoli nella propria abitazione o in locali nelle vicinanze.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Violenza sessuale su cinque ragazzi, chiesti 12 anni per un bengalese

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